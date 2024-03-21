Он отмечает, что российская армия продолжает использовать именно железную дорогу как основной элемент логистики для снабжения своего оккупационного корпуса.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов относительно строительства российскими оккупантами железной дороги во временно оккупированный Крым отмечает, что это серьезная и значимая цель для украинских Сил безопасности и обороны.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о строительстве железной дороги в Крым на временно оккупированной территории юга Украины.

"Это серьезный вызов, серьезная угроза. И соответственно, для украинских Сил безопасности и обороны это серьезная и значимая цель. Есть планы и планы не всегда соответствуют действительности. В российском случае - конечно, так же", - отметил Юсов.

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В целом, добавил он, российская армия продолжает использовать именно железную дорогу как основной элемент логистики для снабжения своего оккупационного корпуса.

"То, что происходит с так называемым Крымским мостом, их не удовлетворяет. Он сегодня не работает в полном объеме. И даже если бы работал в полном объеме, не может обеспечить потребности группировки", - отметил представитель ГУР.

Так, отметил Юсов, россияне пытаются усилить железнодорожное сообщение, но этим планам идет противодействие.

На уточнение, есть ли шансы, что оккупантам не удастся достроить эту железную дорогу, он сказал: "Это задача и вопрос, если либо не удастся, либо не удастся в сроки. И если все же удастся, то как долго и как эффективно она сможет работать".

Строительство железной дороги из из Ростова в Крым - что известно

В материале Defense Express было отмечено, что российские оккупанты разворачивают свой проект по строительству железнодорожной магистрали из Ростова в Крым через временно оккупированные Мариуполь и Бердянск, вдоль Азовского моря.

В частности, в открытом доступе уже есть кадры, подтверждающие сам факт того, что россияне начали укладывать железнодорожное полотно на этой магистрали. Президент России Владимир Путин заявил, что построение этой железной дороги должно стать "альтернативой" для "Крымского моста".

В материале отмечается, что "Крымский мост" все равно будет оставаться важным для Кремля как транспортная артерия, которая "питает военную машину рашистов в Крыму". Поэтому, независимо от текущих логистических планов врага, "Крымский мост" все равно будет оставаться для Украины целью номер один.

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