Новое оружие передадут на нужды ВСУ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов вместе с министром обороны Алексеем Резниковым в минувшие выходные посетил компанию, которая разрабатывает оружие для противодействия российской агрессии.

Об этом он рассказал в своем Facebook и показал фото оружия.

По словам чиновника, украинское оружие должно быть хорошо смазано и всегда наготове.

"И хочу сказать, что ничто так не радует глаз и не успокаивает, как новые винтовки UAR-15, снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M или UBR-008 отечественного производства. И, кстати, винтовка UAR-10 официально принята на вооружение Вооруженных сил Украины. А так, чтобы винтовок у нас в "час Х" хватило для встречи всех "зеленых" и иного рода человечков, стимулирование частной предпринимательской инициативы является одним из важных приоритетов реформы украинского ОПК", - заверил он.

Он напомнил, что многие украинцы готовы бороться с агрессором с оружием в руках в случае прямого вторжения, о чем недавно сообщили социологи по итогам проведенного опроса. "А значит, этого оружия должно быть и будет достаточно!", - добавил секретарь СНБО.

Отметим, Данилов также прокомментировал вероятность введения в Украине военного положения из-за эскалации на границе с Россией.

Ситуация на границе Украины и РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Автор: Юрий Годован