Еще 21,7% опрошенных готовы сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления.

Треть украинцев готовы оказать вооруженное сопротивление в случае вторжение России в их города или деревни.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 3 по 11 декабря.

Социологи отмечают, что в целом результаты опроса свидетельствуют, что украинцы будут сопротивляться российским интервентам.

Так, каждый третий респондент – 33,3% – готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения со стороны России в город или село, где он проживает.

Читайте такжеУ меня нет планов работать по принуждению суда на "Рашу тудей" - Роман Цимбалюк

Кроме того, 21,7% опрошенных готовы сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления.

В целом одним или другим способом сопротивляться готовы 50,2% украинцев.

В то же время выехали бы в более безопасный регион – 14,8%, выехали бы за границу – 9,3%, ничего бы не делали – 18,6%, еще 12,1% - не определились с ответом, а 1,1% - отказались ответить на вопрос.

В региональном измерении готовность оказать сопротивление варьирует от 60,5% на Западе до 37,2% на Востоке, а готовность оказать вооруженное сопротивление – от 39,7% на Западе до 25,6% на Востоке.

Как проводили опрос

Опрос общественного мнения "Омнибус" проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием), было опрошено 2 тыс. респондентов из всех регионов Украины (кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса).

Выборка репрезентативна для взрослого населения в возрасте 18 лет и старше.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Возможна эскалация на границе

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Антонина Доломанжи