Еще два человека в результате действий российских оккупантов были ранены.

Сегодня российские оккупанты убили трех мирных жителей Донецкой области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 20 июня россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Нью-Йорке, Старой Николаевке и Курахово", - констатировал он.

Еще два человека получили ранения, добавил Кириленко.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в районе Богородичного и Николаевки Донецкой области украинские воины успешно отбили вражеский штурм.

Также украинские защитники свели на нет попытки штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Мирная Долина и Белая Гора.

Помимо этого противник нанес авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Устиновка и Лисичанск.

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