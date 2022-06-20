В частности, украинские защитники свели на нет попытки штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Мирная Долина и Белая Гора.

В районе Богородичного и Николаевки Донецкой области украинские воины успешно отбили вражеский штурм.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

В частности, на Харьковском направлении враг, с целью выявления слабых мест в обороне наших войск, безуспешно пытался вести разведку боем недалеко от Ртищевки. Кроме того, зафиксированы обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Украинка, Коробочкино, Михайловка и Петровка.

"На Славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занимаемых позиций. Осуществлял артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дибровное, Грушеваха, Большая Камышеваха, Краснополье и Долина. В районе населенного пункта Богородичное наши защитники успешно отбили вражеский штурм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Краматорском направлении враг активных действий не вел.

Кроме того, на Северодонецком направлении оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по подразделениям украинских войск.

Противник также нанес авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Устиновка и Лисичанск.

"В то же время, артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры зафиксированы неподалеку Лисичанска, Горского и Устиновки. Продолжаются боевые действия за контроль над городом Северодонецк. Кроме того, украинские воины свели на нет попытки штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Мирная Долина и Белая Гора", - отметили в Генштабе.

Также на Бахмутском направлении под прикрытием артиллерийских обстрелов в районе населенного пункта Николаевка пыталась действовать диверсионно-разведывательная группа противника.

"В результате огневого поражения, полученного от наших воинов, она отступила. В дальнейшем враг совершил попытку штурма, успеха не имел", - сказано в сводке.

Кроме того, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Яковлевка, Покровское. Нанесли авиаудары возле Малорязанцево и Белогоровки.

Как сообщал УНИАН, в сегодняшней утренней сводке Генштаб сообщал, что российские оккупанты в Украине на пяти направлениях пытаются помешать перегруппировке подразделений украинских войск.

В частности, агрессор пытается не допустить перегруппировки войск нашего государства на Запорожском, Новопавловском, Кураховском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

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