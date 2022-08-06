По предварительным данным, есть разрушения домохозяйств у гражданских людей.

Сумскую область вечером и утром российские оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, вчера около 22: 00 вечера россияне вели минометный огонь по Середино-Будской общине, зафиксировано 11 прилетов.

По его данным, сегодняшнее утро началось с обстрелов в Белопольской громаде.

"Четыре раза, с полшестого утра, враг открывал огонь по разным территориям громады. Всего - около 40 прилетов из минометов и артиллерии. По предварительным данным, есть разрушения домохозяйств у гражданских людей, подробности - впоследствии", - отметил он.

Ранее стало известно, что в поселке Мирополье на Сумщине в результате утреннего массированного вражеского обстрела разбиты могилы на кладбище, повреждены линии электропередач и ряд домохозяйств. А утром в четверг, 4 августа, российские оккупанты нанесли многочисленные артиллерийские и минометные удары по Сумщине.

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