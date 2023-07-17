Больше всего ФСБ интересовала информация о количестве погибших и травмированных.

Служба безопасности Украины задержала вражеского информатора, который "отчитывался" Федеральной службе безопасности России о последствиях удара российских оккупантов по кафе в Краматорске.

"Контрразведчики Службы безопасности задержали в Донецкой области информатора ФСБ, который собирал разведданные о последствиях ракетного удара РФ по кафе в центре Краматорска 27 июня. Эту задачу он получил сразу после воздушной атаки на город", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.

Отмечается, что больше всего ФСБ интересовала информация о количестве погибших и травмированных людей в результате огневого поражения. Кроме того, россияне пытались получить как можно больше сведений о возможной принадлежности пострадавших к Силам обороны Украины.

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"Установлено, что кроме указанного факта, информатор ФСБ скрыто отслеживал места базирования и перемещения украинских защитников на территории прифронтового города. Развединформация нужна была оккупантам для подготовки новых воздушных ударов по региону", - говорится в сообщении.

Так, Служба безопасности разоблачила и задержала злоумышленника во время выполнения им нового вражеского задания в Краматорске.

"По данным следствия, информатором ФСБ оказался местный житель, которого спецслужба РФ привлекла к сотрудничеству весной этого года. В поле зрения агрессора он попал через собственные антиукраинские комментарии в различных Телеграм-каналах", - рассказали в СБУ.

Дальнейшую коммуникацию с врагом мужчина осуществлял через мессенджер. Для конспирации фигурант зарегистрировал свой аккаунт под вымышленным именем.

Так, на основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Удар по пиццерии в Краматорске - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 27 июня российские оккупанты ударили ракетой "Искандер" по пиццерии в Краматорске, где в это время находилось много людей, в том числе и детей.

В результате удара погибли 12 человек, в том числе трое детей. Кроме того, еще 60 человек пострадали, среди них - восьмимесячный ребенок, а также политик, журналист и писатель из Колумбии.

1 июля умерла украинская писательница Виктория Амелина, которая пострадала во время удара россиян по кафе.

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