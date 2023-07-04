Прощание с Викторией Амелиной состоится и во Львове - 5 июля в 15:00 в гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла.

В Киеве, в Михайловском Златоверхом соборе 4 июля попрощались с писательницей Викторией Амелиной, которая умерла в результате российского удара по Краматорску 27 июня.

В соборе собрались десятки друзей и родных, чтобы отдать дань уважения писательнице, сообщает Суспильне.

"Она мне сказала, что напросилась ехать с колумбийскими писателями и журналистами в Краматорск для того, чтобы их сопровождать, контактировать там с разными людьми, и представлять нашу правду, нашу позицию там - в профронтовом городе. Я знаю, что она там была на "нуле" в тот день и это ее была главная задача. Она была на деоккупированных территориях и прифронтовых городах десятки раз. Это просто один из раз, который оказался для нее роковым. На самом деле она была в Донецкой области десятки раз", - рассказала журналистка Мирослава Барчук.

Видео дня

Прощание с Викторией Амелиной состоится и во Львове - 5 июля в 15:00 в гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла. Похоронят писательницу на Лычаковском кладбище.

Гибель Виктории Амелиной - детали

1 июля умерла украинская писательница Виктория Амелина, пострадавшая во время ракетного удара российских захватчиков по ресторану в Краматорске.

В тот день писательница ужинала в ресторане "Ria Lounge" с делегацией колумбийских журналистов и писателей. В результате удара оккупантов женщина получила тяжелые ранения. Несмотря на усилия врачей, ее не удалось спасти.

Вас также могут заинтересовать новости: