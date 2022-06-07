Российским военным не дают даже отпусков, поскольку понимают, что назад большинство не вернется.

Военный из Калининграда по телефону рассказал подруге, что его подразделение не выводят из зоны боевых действий и не дают даже отпуска. Он собирается писать рапорт на увольнение, потому что не намерен воевать.

Об этом стало известно из телефонного разговора оккупанта, который перехватили работники ГУР Минобороны Украины.

Российский военнослужащий озвучил два варианта будущего: или заменять личный состав будут только частично, или же вообще оставят еще на три месяца, а возможно и дольше. Рашисту реально страшно. Военным не предоставляют даже отпусков, поскольку понимают, что назад большинство не вернется:

"Мы уже больше сюда не поедем. Потому что наше командование уже не хочет сюда ехать. Командир сказал, что больше калининградские войска сюда ездить не будут".

По словам военного, в самой Калининградской области сейчас идет укрепление границы, потому что там боятся нападения со стороны Польши.

Оккупант вспомнил, как попал на территорию Украины: "Нам не сказали, что мы едем в Украину. Нам сказали, что вы едете в командировку в поля "на Чехова" (полигон в Подмосковье). Говорят, у вас есть 40 минут, чтобы загрузиться. В самолете уже сказали, что мы едем в Украину. Мне сказали, что если приедет 79 полк сюда, то мы, вероятно, вместе с ним пойдем в наступление в сторону Харькова. Здесь большинство сами отказываются и уже пытаются сбежать самовольно через границу в Россию".

Россиянин с напарниками приготовил план побега в случае чего: "Сейчас 10 человек и "Урал" готовится, типа начеку. В случае любой хрени, сразу в "Урале" выскочить и ехать в сторону Белгорода. Там уже и канистру солярки набрали, поставили в кузов. Я с ними поговорил, меня по дороге подхватят. Они сочтут это диверсией. У нас вон парнишка, сержант, отсюда смотался на отобранной у укропов машине. Пересек границу, сдал автомат, броню, приехал домой. А на него даже дело завести не могут".

Напомним, что СБУ сообщали, что рашисты питаются собаками.

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