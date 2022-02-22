На записях слышно, как российские оккупанты признаются между собой, что сами устраивают провокации и обстреливают мирное население.

Служба безопасности Украины опубликовала разговоры боевиков "ЛНР" и "ДНР", которые в феврале 2022 года начали эскалацию событий на Донбассе.

Как отметили в украинской спецслужбе, эти разговоры удалось получить в рамках контрразведывательной работы СБУ.

На обнародованных записях слышно, как террористы и жители временно оккупированных территорий:

между собой признаются, что сами устраивают провокации и обстреливают мирное население;

обсуждают накопление российских войск, в том числе привлечение чеченцев "полка Кадырова";

удивляются, что силы ВСУ не ведутся на провокационные обстрелы боевиков;

рассказывают, что сами же боевики попали "в будку в России" (позже ФСБ назвала это "обстрелом пограничного пункта РФ в Ростовской области");

подтверждают, что их снаряды попали в Луганскую ТЭС (вследствие чего город Счастье остался без электро-, водо- и теплоснабжения) и тому подобное.

"Материалы рассекретили и обнародовали с разрешения следователей СБУ, чтобы показать, кто на самом деле ответственен за нагнетание ситуации на востоке Украины. Мероприятия по разоблачению и документированию злоумышленников проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Признание Путиным "ЛДНР"

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании "ЛДНР" независимыми государствами. Решение ратифицировали обе палаты парламента.

РФ также решила отправить на захваченную часть Донбасса "миротворцев". После террористическая организация "ЛНР" заявила, считающей своей территорией всю Луганскую область Украины. С аналогичным заявлением выступили в "ДНР". Боевики требуют, чтобы Украина отвела войска "добровольно".

В США и Евросоюзе уже осудили действия России. Президент США Джо Байден уже ввел в действие санкции против "ЛДНР".

ЕС также готовит санкционный пакет, который, в частности, содержит предложения по наказанию причастных к незаконному решению признания "ЛДНР" лиц; введению санкций в отношении банков, финансирующих российских военных и другие операции на востоке Украины. Новые санкции ЕС могут затронуть более 300 депутатов Госдумы.

Федеральное правительство Германии в ответ на признание "ЛНР" и "ДНР" остановило процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций в отношении пяти российских банков и персональных санкций против трех российских миллиардеров - из числа "друзей Путина".

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