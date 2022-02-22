Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях в отношении пяти российских банков и персональных санкциях против трех миллиардеров.
Об этом шла речь в его заявлении в нижней палате парламента Великобритании.
По словам премьера, Великобритания введет подготовленные заранее санкции против России, используя "новые и беспрецедентные полномочия".
В санкционный список попали банк "Россия", "Промсвязьбанк", "Черноморский банк развития и реконструкции", "Генбанк", "Индустриальный сберегательный банк".
Кроме того, Великобритания вводит персональные санкции против российских миллиардеров Геннадия Тимченко, Бориса и Аркадия Ротенбергов.
По словам Бориса Джонсона, их активы в Великобритании будут заморожены.
Отметим, Джонсон объявил, что это только "первый этап" мер. В случае полномасштабного вторжения России на территорию Украину могут быть введены дополнительные санкции.
"Мы должны подготовиться к затяжному кризису", — подчеркнул Джонсон.
Напомним, ранее в феврале Великобритания расширила перечень связанных с Россией лиц, которые могут оказаться под санкциями, если Кремль решит вторгнуться в Украину.