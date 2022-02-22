Великобритания использует "беспрецедентные полномочия", говори премьер.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях в отношении пяти российских банков и персональных санкциях против трех миллиардеров.

Об этом шла речь в его заявлении в нижней палате парламента Великобритании.

По словам премьера, Великобритания введет подготовленные заранее санкции против России, используя "новые и беспрецедентные полномочия".

В санкционный список попали банк "Россия", "Промсвязьбанк", "Черноморский банк развития и реконструкции", "Генбанк", "Индустриальный сберегательный банк".

Кроме того, Великобритания вводит персональные санкции против российских миллиардеров Геннадия Тимченко, Бориса и Аркадия Ротенбергов.

По словам Бориса Джонсона, их активы в Великобритании будут заморожены.

Отметим, Джонсон объявил, что это только "первый этап" мер. В случае полномасштабного вторжения России на территорию Украину могут быть введены дополнительные санкции.

"Мы должны подготовиться к затяжному кризису", — подчеркнул Джонсон.

Напомним, ранее в феврале Великобритания расширила перечень связанных с Россией лиц, которые могут оказаться под санкциями, если Кремль решит вторгнуться в Украину.