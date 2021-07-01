Правоохранители установили местного жителя, который хранил обнаруженные средства поражения.

Сотрудники СБУ обнаружили тайники с гранатами и взрывчаткой в подвале многоэтажки и бывшем детском лагере в центре Северодонецка Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

С территории заброшенного детского лагеря в Старобельском районе правоохранители изъяли 6,5 кг тротила; ручную осколочную гранату и запал к ней; гранатометний выстрел ВОГ-25; патроны для стрелкового оружия.

По данным СБУ, схрон оборудовали главари боевиков во время вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции летом 2014 года.

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Еще один тайник с боевыми средствами поражения правоохранители обнаружили в подвале многоквартирного дома в центре Северодонецка. Из тайника изъяли ручную противопехотную гранату РГО российского производства и запал к ней; гранаты РГД-5 и запалы к ним; реактивный осветительный сигнальный патрон.

Правоохранители установили местного жителя, который хранил обнаруженные средства поражения. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Автор: Яна Ставская