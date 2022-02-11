Боевики открывали огонь со стрелкового оружия, из ручных противотанковых гранатометов и привлекли БПЛА.

В пятницу, 11 января, на Донбассе получил ранение украинский военный.

"В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.

Всего с начала суток со стороны вооруженных формирований РФ украинские военные зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.

"Вблизи Марьинки российские наемники привлекли беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрела ВОГ-17. В направлении Невельского враг открывал огонь со стрелкового оружия. В сторону Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов", - отмечается в сообщении.

Ранее УНИАН писал, как российско-оккупационные войска обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области. Тогда жизнь и здоровье одного из украинских бойцов спас счастливый случай: осколок гранаты оккупантов попал в металлический жетон.

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