В пятницу, 11 января, на Донбассе получил ранение украинский военный.
"В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.
Всего с начала суток со стороны вооруженных формирований РФ украинские военные зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.
"Вблизи Марьинки российские наемники привлекли беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрела ВОГ-17. В направлении Невельского враг открывал огонь со стрелкового оружия. В сторону Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов", - отмечается в сообщении.
Ранее УНИАН писал, как российско-оккупационные войска обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области. Тогда жизнь и здоровье одного из украинских бойцов спас счастливый случай: осколок гранаты оккупантов попал в металлический жетон.