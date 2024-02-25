Это не тысячи и не сотни, заявил главный разведчик.

При выходе из Авдеевки Донецкой области в связи с окружением города российским захватчиками, в российский плен попало небольшое количество бойцов Сил обороны Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал журналистам.

В частности, у него спросили, известно ли, сколько украинских защитников попало в плен при выходе из Авдеевки.

"Мне просто надо посмотреть, цифра небольшая", - сказал Буданов.

Также он сказал, что составлен список украинских бойцов, которые попали в плен.

"Это никакие не тысячи. И не сотни", - сказал Буданов.

Выход ВСУ из Авдеевки

Как сообщал УНИАН, в связи с полным окружением опорного пункта "Зенит", командование Сил обороны решило связаться с координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с российской стороной.

Оккупанты сообщили координаторам этого процесса, что соглашаются провести эвакуацию раненых украинских тяжелораненых военных и оказать им помощь, а в дальнейшем - обменять. В то же время, из обнародованных позже россиянами видеокадрах стало понятно, что украинские раненые были расстреляны.

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