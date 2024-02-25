При выходе из Авдеевки Донецкой области в связи с окружением города российским захватчиками, в российский плен попало небольшое количество бойцов Сил обороны Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал журналистам.
В частности, у него спросили, известно ли, сколько украинских защитников попало в плен при выходе из Авдеевки.
"Мне просто надо посмотреть, цифра небольшая", - сказал Буданов.
Также он сказал, что составлен список украинских бойцов, которые попали в плен.
"Это никакие не тысячи. И не сотни", - сказал Буданов.
Выход ВСУ из Авдеевки
Как сообщал УНИАН, в связи с полным окружением опорного пункта "Зенит", командование Сил обороны решило связаться с координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с российской стороной.
Оккупанты сообщили координаторам этого процесса, что соглашаются провести эвакуацию раненых украинских тяжелораненых военных и оказать им помощь, а в дальнейшем - обменять. В то же время, из обнародованных позже россиянами видеокадрах стало понятно, что украинские раненые были расстреляны.