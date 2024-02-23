В ГУР рассказали о задачах, которые выполнял этот самолет в ходе войны против Украины.

В результате совместной операции Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и Воздушных сил ВСУ над Азовским морем был сбит очередной ценный российский самолет А-50У.

Как говорится в сообщении ГУР, уничтоженный А-50У был новой модернизированной версией российского самолета.

"Это воздушный командный пункт, который государство-агрессор использовало для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами из стратегической авиации", - пояснили в ГУР.

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Там подчеркнули, что сбитие А-50У - это очередной "серьезный удар по потенциалу и возможностям террористической москвы".

Разведчики добавили, что резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск.

"Стоимость такого судна, которых у государства-агрессора остались единицы, составляет $350 млн", - сообщили в ГУР.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также прокомментировал сбитие этого вражеского самолета. "Минус А-50У - отличная работа Воздушных сил и ГУР. Уничтожение российских самолетов и врагов - это большая честь", - отметил он.

Сбитие вражеского А-50

Недавно стало известно, что над Азовским морем сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что этот самолет обеспечивал контроль воздушной обстановки и управления оперативно-тактической авиацией.

Напомним, 14 января упал российский самолет А-50 в акватории Азовского моря.

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