Все члены экипажа погибли.

В сбитом 23 февраля российском самолете дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 погиб весь экипаж. Среди них - пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант.

Как сообщает УП со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины, все 10 находившихся в самолете россиян погибли. Жертв от падения самолета на земле нет.

Известно, что в военно-транспортной авиации есть семь самолетов ДРЛО.

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Ранее сообщалось, что на месте падения российского самолета А-50 нашли останки 10 погибших членов экипажа.

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