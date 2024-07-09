Бойцам надо около двух недель, чтобы научиться управлять этой САУ.

Бойцы 55 артиллерийской бригады "Запорожская Сечь", которые работают на французской САУ Caesar, рассказали в сюжете "Армия TV" о преимуществах установки, которую Украина получила от партнеров.

"Большой плюс - это колесная база, поскольку за счет этого она очень маневренная. Также, это скорострельность, возможность использовать навигационную аппаратуру, что позволяет сократить занятие огневой позиции до нескольких минут. Также, возможность использовать высокоточные, новейшие боеприпасы", - поделился командир батареи Артем.

Он также рассказал о сложности ведения контрбатарейной борьбы на фронте. В частности, он отметил, что противник в этом вопросе не стоит на месте, регулярно совершенствуется, в частности улучшает свою маскировку и подготовку огневых позиций.

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"Противник перенял за два года использование тактики огневых групп. То есть это 1-2 пушки, а не как в начале полномасштабного вторжения они работали батареями. Как пишет книга - по шесть пушек, в поле, их было обнаруживать достаточно быстро", - рассказал Артем.

Кроме того, боец рассказал, сколько нужно времени, чтобы САУ вместе с расчетом начала работать как один слаженный механизм.

"Расчет за две недели получил все необходимые знания и навыки, но слаженность они приобретают каждый день, работая на наиболее сложных направлениях ежедневно. К каждому бойцу надо иметь свой подход, общаться, быть за негогорой и тогда люди будут тебе благодарны и работать", - пояснил Артем.

САУ Caesar в Украине

Накануне французский производитель САУ Caesar сообщил о создании филиала в Украине. В частности известно, что завод будет производить военную технику и боеприпасы на украинской территории.

Сколько именно установок САУ "Caesar" сейчас находится в Украине - неизвестно. Однако по состоянию на апрель 2024 года стало известно, что украинская сторона потеряла менее 10% созданных во Франции самоходных артиллерийских установок Caesar, установленных на грузовиках, благодаря их большой мобильности.

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