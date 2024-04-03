Украинские воины используют артиллерийскую тактику "стреляй и беги", отметили журналисты.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и украинская сторона потеряла менее чем 10% созданных во Франции самоходных артиллерийских установок Caesar, установленных на грузовиках, благодаря их большой мобильности.

Это 155-мм орудие является самым легким в мире, одна установка имеет массу 18 тонн, и может выстрелить шестью снарядами на протяжении минуты, а потом скрыться, пишет Defense News, ссылаясь на сведения французской компании-производителя Nexter. Издание отмечает, что такую артиллерийскую тактику называют "стреляй и беги".

"Использование дронов и барражирующих боеприпасов стало реальной угрозой в 40 километрах… от фронта, где действует Caesar… Его легкий вес и способность покинуть свою позицию менее чем за минуту, чтобы избежать контрбатарейного огня, являются его главными преимуществами, - добавили в компании.

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Украина от Франции и Дании уже получила 55 САУ Caesar, 36 из них поставила французская сторона. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню на прошлой неделе говорил, что власти Украины, Дании и Франции договорились о финансировании покупки в текущем году 78 таких артсистем для Киева (шесть из них уже поставлены в 2024-м).

В конце марта чиновник сказал, что готов использовать свои полномочия для того, чтобы производители ускорили выпуск оружия и снарядов, необходимых, в частности, украинцам.

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