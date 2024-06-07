Она будет производить военную технику и боеприпасы на украинской территории.

Франко-немецкая оружейная группа KNDS сегодня, 7 июня, официально оформляет создание дочерней компании в Украине.

Как сообщает Le Figaro, KNDS - один из основных европейских игроков в области наземных вооружений. Этот холдинг производит артиллерийские системы, боевые танки, а также пушки Caesar, которые Франция поставляет для Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что дочернее предприятие будет производить военную технику и боеприпасы на украинской территории. Об этом рассказали министры обороны Франции и Германии Себастьян Лекорню и Борис Писториус.

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Как ожидается, президент Владимир Зеленский и Лекорню сегодня должны посетить место расположения оружейной группы в Версале под Парижем.

Оружейные заводы в Украине

El Mundo писал, что Украина построила засекреченную сеть подземных заводов для производства оружия. Источники издания утверждают, что украинские заводы продолжают производить боеприпасы и бронетехнику, но сейчас их переместили под землю из-за масштабных разрушений в первые дни войны. Некоторые заводы находятся полностью под землей, другие просто закамуфлированы: скрыты "огромными декорациями".

В марте сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall уже в ближайшее время начнет строительство снарядного завода в Украине, также в планах - производство бронетехники.

Немецкая Quantum-Systems GmbH, которая специализируется на производстве БПЛА, в апреле открыла в Украине еще одно предприятие.

Отключения электроэнергии в Украине не только создают дискомфорт для гражданского населения, но и затрудняют производство оружия. Об этом пишет The New York Times.

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