За короткий период россияне атаковали 50-тонную машину как минимум шесть раз, повредив, но не уничтожив ее.

Пять расчетов окопавшейся украинской самоходной гаубицы АС-90 могут оказаться самыми удачливыми членами артиллерийского расчета в войне России с Украиной.

Как пишет Forbes, где-то на линии фронта гусеничный АС-90 был обнаружен российским беспилотником и подвергся беспощадному обстрелу.

За короткий период россияне атаковали 50-тонную машину как минимум шесть раз, повредив, но не уничтожив ее. То, что экипаж, возможно, выжил, отчасти является делом случая.

Но это также подчеркивает важность артиллерийских укреплений в войне, где сторона с прочными гаубицами обычно побеждает в сражении.

Россияне распространили видео с дрона, на котором запечатлена атака на AS-90 британского производства. Обнаружив AS-90 образца 1990-х годов в его укрытии среди деревьев, предположительно в пределах 20 километров миль от линии фронта (дальность действия 155-миллиметровой пушки AS-90), россияне атаковали. Сначала по ней применили артиллерию. Когда снаряды не достигли прямого попадания, они запустили в гаубицу два взрывоопасных дрона с видом от первого лица.

Когда дым и пыль рассеялись, AS-90 остался практически нетронутым. Посыпались еще артиллерийские дожди. А затем приблизился ударный дрон "Ланцет". После шести последовательных атак AS-90, очевидно, был сильно поврежден. Но он не взорвался и не загорелся, а это значит, что у его экипажа была возможность спастись и уйти пешком.

"Интенсивность артиллерийского боя вынудила артиллеристов с обеих сторон искать тактику, которая давала бы им наилучшие шансы на выживание. Если и существует консенсус в отношении артиллерии, поскольку война продолжается уже третий год, то это то, что дроны представляют собой самую большую угрозу, а сокрытие от дронов является главным приоритетом", - сказано в материале.

Теперь для экипажа российской или украинской гаубицы стало стандартной практикой спрятать орудие в лесу, прикрыть его ветками, камуфляжной сеткой и экранами против дронов и выйти из укрытия достаточно далеко и на достаточное время, чтобы сделать несколько выстрелов. прежде чем помчаться обратно под укрытие.

Если артиллеристы перемещают свое оружие на новую огневую позицию, они делают это осторожно - и только тогда, когда они достаточно уверены, что вражеские дроны не наблюдают.

Альтернативой этому устоявшемуся подходу к артиллерийской войне является более мобильный подход, известный как "стреляй и беги", когда расчет подъезжает к новой огневой позиции, производит несколько выстрелов, а затем немедленно мчится на новую позицию, потенциально находящуюся в нескольких километрах от нее.

Теория, лежащая в основе "стреляй и убегай", заключается в том, что постоянное движение может помешать противнику определить источник приближающихся снарядов и отстреливаться в ответ.

Функция "Стреляй и беги" могла бы сработать еще до нынешней эпохи почти постоянного наблюдения с помощью дронов. Но теперь, когда все современные армии практически круглосуточно наблюдают за всем полем боя, отправляться в путь, особенно в дневное время, практически равносильно самоубийству.

Война в Украине - использование артиллерии

За последние 29 месяцев россияне и украинцы приняли новые стратегии и использовали передовые технологии в попытке получить решающее преимущество в продолжающейся войне. Об этом пишет Forbes.

Поскольку вона продолжает развиваться, один конкретный аспект остается неизменным: обе стороны в значительной степени полагаются на артиллерию. Большая часть боевых повреждений, нанесенных на данный момент во время войны, была нанесена артиллерией, которую обычно называют "королем битвы". Действительно, россияне стреляют примерно 10 000 выстрелов в день, а украинцы - примерно 2 000 выстрелов в день.

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