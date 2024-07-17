Россия и Украина придерживаются советской доктрины, которая благоприятствует использованию тяжелой артиллерии.

За последние 29 месяцев россияне и украинцы приняли новые стратегии и использовали передовые технологии в попытке получить решающее преимущество в продолжающейся войне. Об этом пишет Forbes.

Поскольку вона продолжает развиваться, один конкретный аспект остается неизменным: обе стороны в значительной степени полагаются на артиллерию. Большая часть боевых повреждений, нанесенных на данный момент во время войны, была нанесена артиллерией, которую обычно называют "королем битвы". Действительно, россияне стреляют примерно 10 000 выстрелов в день, а украинцы - примерно 2 000 выстрелов в день.

"Эта зависимость от артиллерии сохранится, поскольку и Россия, и Украина будут разрабатывать новую тактику и внедрять новые технологии для усиления своей огневой мощи", - отмечают аналитики.

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Хотя каждая современная армия использует артиллерию, Россия и Украина придерживаются советской доктрины, которая благоприятствует использованию тяжелой артиллерии. Российские и украинские военные операции сосредоточены на размещении своих артиллерийских систем в ключевых точках, которые позволяют им нацеливаться на своих противников. Правильное размещение артиллерии сыграло ключевую роль в том, что украинцы сдержали первоначальное российское вторжение, а россиянне остановили украинское контрнаступление.

В настоящее время украинские силы разместили свою артиллерию внутри и вокруг своих оборонительных опорных пунктов в Луганской, Донецкой и Харьковской областях. Они планируют удерживать эти оборонительные позиции как минимум в течение следующих шести месяцев, укрепляя их полосами заграждений под контролем артиллерии, чтобы предотвратить российские механизированные атаки. В результате россиянне вынуждены проводить спешенные атаки небольшими подразделениями, пытаясь захватить эти оборонительные позиции. Эти нападения были названы "мясорубками" и не имели большого успеха.

Тем временем российские войска используют крупные артиллерийские обстрелы, пытаясь разрушить украинские оборонительные позиции. В рамках этих усилий они пытаются атаковать и уничтожить украинские артиллерийские позиции. Россиянне также используют свою артиллерию для поддержки своих пеших атак, поскольку артиллерийский удар вынуждает украинских солдат укрываться, снижая их способность защищать свои позиции.

Обе стороны имеют впечатляющий арсенал гаубиц. Украина использует как старую технику советских времен, такую ​​как 2С3 "Акация", так и новейшую технику, предоставленную НАТО, включая американский M109 Paladin, британский AS-90 и французский CAESAR. Украина также производит внутри страны гаубицу 2С22 "Богдана", которая частично финансируется за счет иностранной помощи. Одна из проблем заключается в том, что в оборудовании, поставляемом НАТО, используются снаряды другого размера, чем в восточноевропейском оборудовании, в результате чего Украина становится зависимой от боеприпасов, поставляемых НАТО. Последние британские и американские пакеты помощи Украине включали большое количество снарядов, а также дополнительные AS-90 и M109 Paladins.

Между тем, у российских вооруженных сил больше артиллерии, чем у любой другой армии в мире: артиллерийских орудий в три раза больше, чем у вооруженных сил США. Они используют комбинацию самоходных гаубиц советской эпохи, таких как МС19 "Мста-С", и более новых систем, таких как 2С33 "Мста-СМ2". Кроме того, российская оборонно-промышленная база имеет надежную сеть поставок для производства артиллерийских снарядов и производственную мощность в 250 000 артиллерийских боеприпасов в месяц, что позволяет им соответствовать темпам использования вооруженных сил.

Обе стороны интегрировали свою артиллерию с меняющейся динамикой поля боя. Действительно, широкое использование средств радиоэлектронной борьбы повысило роль артиллерии в боевых действиях. На протяжении всей войны Россия и Украина использовали ряд новых ракетных систем, таких как барражирующие боеприпасы или высокоточные ракеты. Однако в течение нескольких недель система становится неэффективной, поскольку другая сторона обнаруживает уязвимость в новой системе и использует ее с помощью радиоэлектронной борьбы.

Между тем артиллерийские снаряды лишены внутренней электроники, необходимой для постановки помех, что делает их надежным оружием поражения целей противника. Поскольку ожидается, что электронная борьба будет играть все более важную роль в войне, обе стороны, скорее всего, прибегнут к использованию более традиционных артиллерийских систем.

Кроме того, и россияне, и украинцы используют артиллерию в сочетании с дронами, где дроны используются для обнаружения артиллерийских целей. Затем дроны отслеживают удар, позволяя корректировать нацеливание, а затем оценивают боевой ущерб. Эта тактика позволяет им увеличить дальность поражения целей, поскольку им не требуется выставлять вперед наблюдателя для объявления удара. Дроны работают более автономно, а процесс вызова артиллерийских ударов стал более автоматизированным, что позволяет сделать процесс более эффективным.

"Артиллерия имела легендарную историю в Советском Союзе, что привело к ее широкому включению в современную боевую доктрину России и Украины. По мере того, как война развивалась, включая новые технологии и тактику, сильная зависимость от артиллерии была постоянной тенденцией на протяжении всего конфликта. Поскольку война продолжается, обе стороны, несомненно, сохранят опору на артиллерию как на краеугольный камень своих военных стратегий", - сказано в статье.

Война в Украине - использование артиллерии

Препятствование России нанесению ударов высокоточным оружием, предоставленным Украине Западом, показывает, что все еще существуют варианты использования неуправляемой артиллерии в технологически продвинутой войне, сообщил The Wall Street Journal финский генерал Эса Пулккинен.

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