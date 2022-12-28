В беларуских Барановичах замечен взлет истребителя.

В среду, 28 декабря, по всей материковой Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета на территории Беларуси вражеской авиации.

Об этом свидетельствует карта воздушных тревог и данные мониторинговой группы "Беларускі Гаюн". Так, зафиксирован взлет А-50 в Мачулищах и истребителя в Барановичах.

"Мачулищи. Взлет ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с номером RF-93966. 10:53 Барановичи. Взлет истребителя", — говорится в сообщении.

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Позже в Мачулищах был зафиксирован взлёт МиГ-31К ВКС РФ с номером RF-92215. Напомним, МиГ-31К может переносить ракеты "Кинжал". Наша ПВО не может перехватить эти ракеты, поэтому при каждом их взлете воздушная тревога объявляется по всей Украине.

Карта воздушных тревог в Украине 28 декабря по состоянию на 11:30

Когда РФ может нанести ракетный удар по Украине

И военные эксперты, и ВСУ уверены, что Россия планирует нанести удары по Украине в канун праздников или в их разгар. Так, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк назвала признаки, свидетельствующие о намерениях россиян нанести массированную атаку по Украине именно в праздничные дни.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что у войны нет праздников, поэтому вероятность обстрела мирных городов на Новый год существует. Нужно быть готовыми ко всему, хотя пока информации о подготовке к бомбардировкам в конкретные дни нет.

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