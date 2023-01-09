Россияне полгода применяли тактику лобовой атаки, отмечает Юрий Сиротюк.

Военнослужащий ВСУ, солдат-гранатометчик 5 отдельного штурмового полка Юрий Сиротюк прокомментировал ситуацию возле Бахмута.

"Сегодня ночью на Бахмутском направлении россияне применили фосфорные боеприпасы, работали вражеские самолеты. Сейчас продолжается тяжелый бой, враги атакуют наши передовые позиции. Так называемое перемирие захватчики использовали, чтобы подтянуть оружие и с новой силой начать наступление. Россияне полгода применяли тактику лобовой атаки. Сначала они надеялись на свое преимущество в артиллерии, бронетехнике, в живой силе, которую они не жалеют. Лобовая атака провалилась, и они стали пытаться использовать вроде бы успешную тактику", - рассказал Сиротюк для "Эспрессо".

Солдат-гранатометчик ВСУ напомнил, как рашистам удалось захватить Лисичанск.

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"Обойдя город с юга, отрезав Лисичанск от украинской группировки. Украинская армия должна была отступить, чтобы не попасть в окружение. Сейчас подобную тактику враг применяет, атакуя Бахмут. Пытаясь обойти город с севера Донетчины через Соледар и пытаясь с юга отрезать дорогу Константиновка – Бахмут, пытаясь пройти по флангам. Именно сегодня мы замечаем активизацию российского наступления по всей линии Восточного фронта, именно сегодня произошло обострение боевых действий на Бахмутском фронте", - добавил Сиротюк.

Ситуация на Донбассе - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 8 января президент Владимир Зеленский заявил, что командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский объехал войска, обороняющиеся на подступах к Бахмуту и Соледару Донецкой области.

Офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Сухопутных войск ВСУ Тарас Березовец считает, что критическая точка борьбы за крепость Бахмут еще не пройдена. По его мнению, пик противостояний должен состояться в январе 2023 года.