Захватчики, потеряв управление подразделением, побоялись наступать и бежали.

Пограничники остановили продвижение вражеской пехоты на одном из направлений возле Бахмута, ликвидировав командира оккупантов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Уничтожив командира, снайперы-пограничники остановили атаку россиян под Бахмутом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на одном из направлений близ Бахмута стрелковое подразделение российских захватчиков планировало атаковать опорный пункт украинских защитников.

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"Однако снайперы Госпогранслужбы не позволили им этого сделать. Меткими выстрелами бойцы ликвидировали командира и пулеметчика. Оккупанты, потеряв управление подразделением, побоялись наступать и убежали", — отметили в ГПСУ.

Ситуация на Бахмутском направлении

Сейчас Бахмутское направление является одним из самых горячих и самых сложных на фронте. Враг ежедневно осуществляет попытки наступления и атак на этом направлении.

7 января в Институте изучения войны заявили, что сектор фронта в районе Кременной имеет важное значение. Вражеское командование может рассматривать давление ВСУ возле города как угрозу правому флангу группировки рашистов на Бахмутском направлении. А именно оно стало для оккупантов ключевым, поскольку, по их мнению, откроет путь к захвату всей Донецкой области.

В этот же день в Генштабе отметили, что основные усилия противник сосредотачивает на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы; ведет наступательные действия на Бахмутском направлении.

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