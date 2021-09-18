Блогер говорит, что жители ОРДЛО возмущены выданными пайками.

Подконтрольные Кремлю оккупанты на Донбассе выдавали местным жителям, которые ехали в Россию на голосование в Госдуму РФ, продуктовые наборы.

Фото пайков в сети показал донецкий блогер с никнеймом donetchanyn.

"Вот такие продуктовые наборы выдавали тем, кто ехал из Донецка на голосование в Госдуму РФ. Цена голоса раба. Люди в комментариях возмущаются, что его даже продать нельзя. Некогда бизнес-центр Украины,***", – написал блогер.

Судя по фото, боевики выдавали бутылку минеральной воды, дешевые влажные салфетки, батончик "Сникерс", пачку печенья и яблоко.

Выборы в Госдуму РФ стартовали 17 сентября. По этому случаю всех жителей ОРДЛО, имеющих российский паспорт, призывали присоединиться к избранию депутатов РФ через электронную систему или путем очного голосования в России.

Оккупационные власти "ЛДНР" в день выборов организовали специальные рейсы для выезда граждан на участки в Ростовскую область, остальные поездки в течение трех дней из ОРДЛО ограничены.

Кроме того, Россия открыла незаконные участки в Крыму. А в ЕС заговорили о непризнании результатов голосования, если появятся сомнения в их фальсификации.

На оккупированной части Донбасса монопольное положение наблюдается именно у партии Путина "Единая Россия".

Украина сначала выразила решительный протест и призвала мировое сообщество бойкотировать результаты парламентских выборов. 17 сентября стало известно, что СНБО введет санкции против лиц, причастных к незаконной организации российских выборов в Украине.

Автор: Яна Ставская