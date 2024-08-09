Самолет Saab 340 может сканировать воздушное пространство на расстоянии 350-450 километров, отметил Криволап.

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Saab 340, которые Украина в ближайшее время получит от Швеции, могут помочь Украине в применении F-16, сообщил в эфире телемарафона авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап.

"Из-за помощи Saab 340, например, можно обнаружить цель, и самолет как F-16, со слабеньким радаром, который эту цель еще не видит, - он получит информацию о цели, ракете или самолете. Даже может быть осуществимо из-за помощи Saab целеуказание и запуск ракеты", - сказал Криволап.

Он также добавил, что в зависимости от цели самолет Saab 340 может сканировать воздушное пространство на расстоянии 350-450 километров: "Если это самолет вроде бомбардировщика Ту-95, то он его будет видеть и больше, чем на расстоянии в 450 км. А если это будет Су-34 - то около 350 км".

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Saab 340 для Украины: что известно

В мае стало известно, что Киев получит от Швеции два самолета Saab 340 AEW&C. Каждый самолет радиолокационного дозора (AWACS) в силу своих характеристик может при патрулировании перекрыть определенный радиус в воздушном пространстве.

Военный эксперт Евгений Дикий считает, что самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 могут выполнять в Украине три функции - это помощь в сбивании российских ракет, наведение украинских дальнобойных средств поражения и поиск вражеской авиации.

Другой военный эксперт Александр Коваленко считает, что два самолета дальнего радиолокационного обнаружения - Saab 340 AEW & C позволят раскрыть потенциал истребителей F-16 и получить значительное преимущество над российскими самолетами.

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