В частности, передача Украине этих самолетов дает политический сигнал Украине и миру.

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения SAAB 340, которые Украина в ближайшее время получит от Швеции, могут выполнять три функции, пояснил в эфире "24 канала" ветеран АТО, военный эксперт Евгений Дикий.

"Первая - чисто оборонительная. Это вовремя сообщать, что к нам летит и откуда. Эту функцию для нас выполняют самолеты НАТО. Ни для кого не секрет, что четыре самолета такого типа одновременно в воздушном пространстве над Польшей и Румынией патрулируют и полностью просматривают оттуда всю территорию Украины и значительно больше", - сказал Дикий.

Он также добавил, что сейчас эти четыре самолета также могут мониторить европейскую часть России: "И именно благодаря этому мы можем открыть Telegram-канал и прочитать, что над Каспием пошли пуски крылатых ракет, время долета до наших территорий. То есть оборонительную функцию с самого начала этой войны выполняют самолеты такого типа - британские и американские. Но они не заходят в воздушное пространство Украины, чтобы это не считалось прямым участием в боевых действиях".

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Учитывая это, говорит Дикий, возникает вопрос, для чего Украине передавать эти самолеты. Если они и так способны выполнять функцию обороны, не залетая на территории Украины.

"Это уже о двух следующих его функциях. Это координация деятельности боевых самолетов на фронте. И третья - это наведение дальних средств поражения. И то, что нам в руки шведы отдают эти два самолета, это означает, что F-16 у нас будут далеко не только для ПВО, а что это будут именно ударные самолеты на фронте. И нам дают инструмент, чтобы мы могли нормально скоординировать в онлайн-режим предоставлять координаты целей. И, во-вторых, то, что государство Швеция точно не против того, чтобы мы имеющимися средствами били по территории РФ. А для этого надо с нашей территории ее просматривать, значительно ближе к линии фронта, чем сейчас", - объясняет Дикий.

Самолеты SAAB 340 для Украины: что известно

В конце мая стало известно, что Украина получит от Швеции два самолета Saab 340 AEW&C. Каждый самолет радиолокационного дозора (AWACS) в силу своих характеристик может при патрулировании перекрыть определенный радиус в воздушном пространстве.

По мнению авиационного эксперта Константина Криволапа, два самолета Saab 340, которые Украина получит от Швеции, могут существенно повысить эффективность истребителей F-16 при поражении вражеских целей.

Похожего мнения и военный эксперт Александр Коваленко. Он считает, что два самолета дальнего радиолокационного обнаружения - Saab 340 AEW&C позволят раскрыть потенциал истребителей F-16 и получить значительное преимущество над российскими самолетами.

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