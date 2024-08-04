Именно благодаря Saab 340 AEW&C истребитель F-16 сможет чувствовать себя в воздушном пространстве Украины не только на равных против угрозы российских боевых самолетов, но и иметь над ними преимущество, считает эксперт.

Два самолета дальнего радиолокационного обнаружения - Saab 340 AEW&C, которые Украина получит от Швеции, позволят раскрыть потенциал истребителей F-16 и получить значительное преимущество над российскими самолетами. Об этом сказал военный эксперт Александр Коваленко в комментарии для Oboz.ua.

"ДРЛО Saab 340 AEW&C, курсируя в безопасной зоне, способен в тандеме с F-16 раскрыть весь функционал истребителя, не подвергая его рискам быть пораженным даже самым опасным российским боевым самолетом из всех и самой опасной российской ракетой класса "воздух-воздух", - отмечает эксперт.

Также Коваленко напоминает, что в функции Saab 340 AEW&C входит фиксация сухопутных объектов с радиоизлучением, то есть РЛС-систем ПВО. Благодаря этой функции он сможет не только предупреждать F-16 о тех или иных рисках и опасных зонах, где может находиться вражеская ПВО, но и подсказывать, куда направить средство поражения класса "воздух-поверхность".

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"Именно благодаря Saab 340 AEW&C истребитель F-16 сможет чувствовать себя в воздушном пространстве Украины не только на равных против угрозы российских боевых самолетов, но и иметь над ними преимущество. Без самолета ДРЛВ возможности у боевых самолетов в ряде случаев будут на равных", - подчеркивает эксперт.

В то же время Коваленко отмечает, что для советских истребителей типа МиГ-29 или Су-27, которые стоят на вооружении ВС ВСУ, Saab 340 AEW&C будет не столь полезным. На советской авиации отсутствуют терминалы канала обмена тактической информацией Link 16, которые обеспечивают оперативность обмена данными между самолетом ДРЛВ и F-16. Поэтому для МиГ-29 и Су-27 в этой цепочке необходимо будет добавить еще одно связующее звено, и это снизит оперативность обмена информацией между Saab 340 AEW&C и советскими истребителями.

F-16 в Украине: что известно

В конце июля в СМИ сообщили, что Украина получила первые истребители F-16. В частности, сообщалось о передаче шести самолетов от Нидерландов. По данным The Telegraph, самолеты уже успели поработать в украинском небе в качестве ПВО.

По данным The Econimist, Украина получила в первой партии 10 истребителей F-16 - больше, чем прогнозировалось ранее.

В то же время Институт изучения войны отмечает, что Украина пока не сможет интегрировать F-16 в обычные задачи. Причиной является то, что для реализации замыслов по использованию западных истребителей Украине необходимо большее количество бортов.

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