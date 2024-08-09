Сообщается, что уничтожено более десяти военных грузовиков с пехотой.

Возле Рыльска в Курской области разнесли колонну российских военных. Россия могла потерять до полутысячи солдат в результате этого удара, пишет NEXTA.

Сообщается, что уничтожено более десяти военных грузовиков с пехотой.

"По оценкам, каждый из таких грузовиков может перевозить до 35 полностью экипированных военных. На видео видно 14 уничтоженных транспортных средств, что позволяет предположить, что в результате удара российская армия могла потерять от 200 до 490 солдат за одну ночь, - говорится в сообщении. - Это может стать одной из крупнейших разовых потерь для российской армии с начала полномасштабной войны". Видео дня

Также указывается, что съёмка проводилась в деревне Октябрьское Рыльского района Курской области.

"Этих военных, среди которых могут быть срочники, скорее всего, послали сдерживать украинское наступление в Курской области", - пишет канал.

Бои в Курской области - актуальное

Напомним, издание Forbes писало, что к боям в Курской области якобы присоединилась одна из самых хорошо оснащенных и быстрых украинских бригад - 80-я десантно-штурмовая бригада.

"На видео, распространившемся в социальных сетях в четверг, запечатлено, как танк Т-64БВ или Т-80БВ, саперная машина УР-77, инженерная машина ИМР-2, а также БТР-80 и колесные бронетранспортеры Stryker американского производства проезжают мимо украинской минометной бригады... Из контекста понятно, что на видео запечатлены первые моменты серьезного украинского наступления на российские позиции", - отмечалось в публикации.

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