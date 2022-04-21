При захвате станции первым делом россияне из "Росатома" отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ.

Русские, которые захватили Запорожскую АЭС, могут вывезти оттуда ядерное топливо Westinghouse, которое используется украинскими атомными станциями, чтобы украсть американскую технологию производства.

Об этом в комментарии УНИАН сказала энергетический эксперт Ольга Кошарная.

По ее словам, после захвата русской армией Чернобыльской и Запорожской атомных станций Международное агентство по ядерной энергетике (МАГАТЭ) утратило возможность контролировать в режиме реального времени то, что происходит на оккупированных объектах. Причем осуществили эти отключения специалисты российской энергетической компании "Росатом", которую контролирует правительство РФ. Соответственно, оккупанты могут бесконтрольно вывозить ядерные материалы с украинских станций.

"На ЗАЭС первым делом россияне из "Росатома" отключили онлайн-мониторинг. То есть МАГАТЭ, сидя в Вене, не может наблюдать за тем, куда везут и что делают с ядерным материалом. Я опасаюсь, что россияне могут похитить и вывезти свежее и уже отработанное топливо для исследований", - считает эксперт.

Она отметила, что российское ядерное топливо гораздо хуже по качеству, чем топливо по американской технологии Westinghouse, которое частично используется на украинских АЭС. Поэтому захватчики могут украсть технологию сборки.

"Для чего там нужны сотрудники "Росатома"? Я думаю, для того, чтобы аккуратно все паковать. Из источников на станции я знаю, что русские первым делом начали рыться в документах по топливу. Сборки Westinghouse принципиально отличаются от российских еще и тем, что они разбираются, и детали можно заменять, а в русской требуется при поломке выбрасывать всю сборку", - считает эксперт.

Ранее сообщалось, что Россия свозит на Запорожскую АЭС пропагандистов.