Россия не хочет брать на себя ответственность за дестабилизацию украинского региона, поэтому отрицает присутствие своих войск в ОРДО.

Решение Кировского райсуда Ростова-на-Дону, в котором упоминалось присутствие российско-оккупационных войск на Донбассе, а также карточка уголовного дела исчезли с сайта суда.

Однако копия страницы с текстом имеется в Web.archive. Сам приговор размещен на портале поиска судебных решений России.

Причина удаления информации не сообщается.

Кировский суд Ростова фактически признал пребывание российских оккупационных войск в ОРДЛО в тексте решения о коррупции.

Читайте такжеСутки на Донбассе: боевики бьют из запрещенного оружия, ранен военный ООСУказывается, что фигурант дела едва не сорвал поставки продуктов российским солдатам, находившимся на "боевом дежурстве" в "ЛДНР". Документ попал в открытый реестр.

16 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в суде, "видимо, допустили ошибку": "Видимо, речь идет об ошибке тех, кто писал текст. Поэтому это невозможно, никаких Вооруженных сил РФ на территории "самопровозглашенных республик" не было и нет".

Журналист Андрей Цаплиенко, который и придал огласке истории, предположил, что приговор "могут подтереть", а судью – уволить. Ведь с момента оккупации отдельных украинских территорий Москва отрицает этот факт, называя себя "третьей стороной".

На вопросы СМИ о российской армии на Донбассе российский президент РФ Владимир Путин всегда отвечал одинаково: "Их там нет".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Яна Ставская