Самолет уничтожило подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг".

Сегодня на Херсонщине защитники Украины "отминусовали" еще один вражеский самолет. Был ликвидирован российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщило воздушное командование "Юг".

"10 октября, около 14.30, на Херсонщине подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" уничтожило российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

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Война в Украине: главное за 10 октября

Как сообщал УНИАН, утром 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

Как отметили в Генштабе Вооруженных сил Украины, Российская Федерация использовала 84 крылатых ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 - иранские "Шахид-136". Украинские бойцы уничтожили 56 целей. Среди них 43 крылатых ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа "камикадзе").

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