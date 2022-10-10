В отдельных учебных заведениях Донецкой области, одновременно с учебным процессом, продолжается размещение военнослужащих подразделений врага.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в своей сводке по оперативной ситуации по состоянию на 18:00 отношении российского вторжения.

В Генштабе отмечают, что враг пытается удержать временно захваченные территории обстреливает позиции украинских войск, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны на отдельных направлениях, ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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В Генштабе также сообщили, что режим самопровозглашенного президента Беларуси и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию России, предоставляет плацдармы для нанесения ударов по территории Украины и оружие. "Формирование наступательной группировки не отмечено, угрозы наступления с территории Республики Беларусь по состоянию на 10 октября нет", - отмечают в Генштабе.

В сообщении сказано, что оккупанты продолжают прикрываться населением временно оккупированных территорий, как живым щитом. "Так, в отдельных учебных заведениях Ясиноватского района Донецкой области, одновременно с учебным процессом, продолжается размещение военнослужащих подразделений российских оккупационных войск", - отмечают в Генштабе.

В сообщении отмечается, что наряду с отражением воздушного нападения противника авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 5 ударов. При этом отмечается, что подтверждено поражение 3 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплексов противника.

"Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один зенитный ракетный комплекс С-300 врага", - сообщает Генштаб.

Новые потери РФ: как ВСУ дают врагу отпор

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 370 российских оккупантов. Наибольшие потери за сутки противник понес на Криворожском и Краматорском направлениях. Кроме этого, сегодня защитники Украины мощно ударили по врагу в Херсонской области. Авиация нанесла удар по пункту развертывания вражеского зенитно-ракетного комплекса ПВО.

Также сегодня стало известно, что под Херсоном БТГ российских "мобиков" потеряла уже более 520 человек погибшими. А в Черкасской области силы ПВО сбили два беспилотника и ракету.

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