В Буче и Ворзеле зафиксировали особо тяжкие преступления против гражданских.

В ходе эксгумации тел в Буче местные власти подсчитали, что русские войска убили каждого пятого жителя, оставшегося в оккупированном городе.

Об этом в эфире украинского телевидения рассказал мэр Бучи Анатолий Федорук.

"Мы в Буче посчитали: убит каждый пятый из числа тех, кто оставался в городе под оккупантами. И я лично, как и тысячи моих сограждан, чувствую ненависть к тем, кто пытал и убивал мирных бучанцев", – сказал он.

В Буче и Ворзеле зафиксировали особо тяжкие преступления против гражданских.

"Особенно тяжкие преступления – это групповые изнасилования и убийства детей. Они также были и в Буче, и в Ворзеле. Как бы ни было тяжело, нужно говорить об этом и на русском языке. Пусть российские матери слышат, что сделали в Буче их дети", – добавил он.

Трагедия в Буче

Разгромленные российские войска покинули Бучу в конце марта, оставив после себя десятки расстрелянных горожан просто на улицах.

Сотни убитых граждан были похоронены на местном кладбище. Найдены десятки вырытых братских могил.

Есть свидетельства пыток, изнасилования, расстрелов, мародерства российскими оккупантами.

Украинские власти настаивают, что зверства русских в городах под Киевом являются неопровержимым доказательством совершения РФ геноцида по отношению к украинцам.

Точное число убитых неизвестно, продолжается расчистка Бучи от мин, эксгумация тел и т.д.

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