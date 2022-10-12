Самые деморализованные среди оккупантов - пехотинцы, они понимают, что умрут первыми.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал о настроениях оккупантов на юге Украины. Также он объяснил, опасны ли для ВСУ "чмобики" - мобилизованные в РФ мужчины, которых страна-агрессор уже перебросила на фронт.

Об этом Ким рассказал в интервью УНИАН.

По его словам, на юге уже есть "мобики", которых призвали в первую волну. Ким отметил, что эти мобилизованные россияне хотят сдаваться в плен, потому что они совсем не готовы к войне.

"Как бы мы над ними ни смеялись, и насколько бы они ни были небоеспособными, это все равно люди. И какой-то процент из них умеет стрелять. Это все равно нам добавляет проблем. Хотят они или не хотят, они будут присутствовать и создавать угрозу нашим вооруженным силам. Нам больше придется работать. Создают ли они серьезную угрозу - не готов сказать. Это военные должны говорить и анализировать. Я понимаю только то, что у многих из них нет мотивации, они хотят сдаваться, они не подготовлены", - рассказал глава Николаевской ОГА.

Ким отметил, что проект "Хочу жить", в рамках которого оккупанты могут сдаться в плен, показывает хорошие результаты. Военные РФ быстро понимают, что не хотят воевать.

"Какой процент сдался в плен добровольно, я не знаю. Но "умру за Родину" у них не присутствует. Единицы с промытой головой такое еще говорят, но основная масса после первого обстрела очень быстро понимает, что не на ту войну они приехали и их обманули", - добавил Ким.

Также он рассказал о настроениях оккупантов. По словам Кима, на херсонском и других направлениях можно наблюдать одну и ту же картину: часть россиян "бежит без оглядки", часть сдает ВСУ данные, а еще одна часть - все же собирается воевать.

"Не понять, что у каждого из них в голове. У них стоят заградотряды, которые не дают отступать, это факт. Есть те кадровые военные, которые хотят воевать, в том числе чеченцы. Они собираются воевать, но не хотят этого делать на "передке", поэтому идут в заградотряды или тыл, где стреляют из артиллерии по нашим городам. Больше всего страдает пехота, которая действительно получает много урона. Именно пехота в первую очередь и умирает. Поэтому они самые деморализованные, и они понимают, что их бросили просто "на мясо", - отметил Ким.

По словам главы Николаевской ОГА, шанс того, что ВСУ смогут взять Херсон "малой кровью", есть. Однако все равно не стоит забывать, что противник все же существует.

"Он существует с определенными силами и средствами, со своим планом. То, что у русских в планах нет оставления города - это факт. Но то, что они готовятся сбежать - это тоже факт", - резюмировал Ким.

Ситуация на юге: что известно

Как сообщал УНИАН, на Херсонщине оккупанты пытались продвинуться на одном из направлений. Ночью враг пытался вести разведку тремя беспилотниками типа "Орлан-10", но все они ликвидированы Силами обороны.

Вечером 12 октября стало известно, какие пять населенных пунктов ВСУ освободили на Херсонщине. Это Нововасильевка, Новогригорьевка, Новая Каменка, Трифоновка и Красное.

В Генштабе также раскрылы подробности новых мощных ударов ВСУ по рашистам. Враг несет большие потери.

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