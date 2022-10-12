Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях врага в течение суток.

Как сообщил Генштаб в вечерней сводке, авиация Сил обороны Украины нанесла 27 ударов.

"Подтверждено поражения более 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 10 БпЛА и 4 вертолета врага", - говорится в сообщении. Видео дня

Также в Генштабе отметили, что ракетные войска и артиллерия поразили 3 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 4 склада боеприпасов. Кроме того, в зону огневого поражения также попали позиции ПВО и РЭБ и другие военные цели.

Война в Украине: что известно по состоянию на 12 октября

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Новосадовое, Бахмутское, Иванград, Бахмут, Соледар, Спорное, Майорск и Красногоровка.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 270 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля по 12 октября ориентировочно составили около 63 тыс. 380 человек.

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