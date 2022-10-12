По словам главы ОВА, российская армия пытается показать, что она "якобы что-то может", хотя на поле боя она везде отступает.

Глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким рассказал об иранских дронах-камикадзе, которыми российские войска атакуют южные области Украины.

О том, как много проблем создают указанные БПЛА и учатся ли ВСУ их сбивать, он рассказал в интервью УНИАН.

"Иранские дроны – это дополнительный инструмент для терроризма у русских. Они дешевые, не летят далеко, поэтому это проблема. Мы учимся, и они учатся. Мы создаем дополнительные средства, чтобы их сбивать, а они учатся делать так, чтобы их меньше было слышно. Например, они выключают двигатели и включают их только перед ударом", – отметил он.

По словам Кима, чаще всего россияне атакуют этими дронами юг, потому что они облетают известные ПВО, прокладывают маршруты на низкой высоте по руслу реки или другим ландшафтным объектам, чтобы их не фиксировали радарами.

"Как говорил секретарь СНБО, сейчас идет демонстрация слабости. Это популистский шаг для российской аудитории, который показывает, что российская армия якобы что-то может. На поле боя она не может этого показать, отступает везде. Наши солдаты пробиваются и добиваются успеха. Но русским надо создать картинку, разрушая гражданскую инфраструктуру и мирные города. Это и есть, я думаю, цель", – заявил Ким.

Иранские дроны-камикадзе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заказала у Ирана 2 тысячи 400 дронов Shahed.

За последние сутки украинские зенитчики в Николаевской области сбили 9 иранских дронов Shahed-136.

По словам главнокомандующего ВСУ Залужного, Польша предоставила Украине комплексы, из которых украинцы сбивают иранские дроны.