Это Нововасильевка, Новогригорьевка, Новая Каменка, Трифоновка и Красное.

В Херсонской области освобождены еще пять населенных пунктов из-под российской оккупации.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Сегодня наши славные Вооруженные силы Украины освободили еще пять населенных пунктов Херсонской области. По сообщению ОК "Пивдень" - это Нововасильевка, Новогригорьевка, Новая Каменка, Трифоновка и Красное", - подчеркнул Янушевич.

Видео дня

Освобождение Херсонской области

Вооруженные силы Украины продолжают оттеснять врага на Херсонщине, где он уже меняет рубежи обороны на более глубокие. По состоянию на 9 октября ВСУ освободили более 1170 кв. км территории на Херсонском направлении.

Вооруженные силы Украины в период с 1 по 6 октября освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области.

11 октября начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в согласовании с президентом Владимиром Зеленским готовится официальное сообщение об освобождении очередных населенных пунктов на юге Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: