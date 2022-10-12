В Херсонской области освобождены еще пять населенных пунктов из-под российской оккупации.
Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
"Сегодня наши славные Вооруженные силы Украины освободили еще пять населенных пунктов Херсонской области. По сообщению ОК "Пивдень" - это Нововасильевка, Новогригорьевка, Новая Каменка, Трифоновка и Красное", - подчеркнул Янушевич.
Освобождение Херсонской области
Вооруженные силы Украины продолжают оттеснять врага на Херсонщине, где он уже меняет рубежи обороны на более глубокие. По состоянию на 9 октября ВСУ освободили более 1170 кв. км территории на Херсонском направлении.
Вооруженные силы Украины в период с 1 по 6 октября освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области.
11 октября начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в согласовании с президентом Владимиром Зеленским готовится официальное сообщение об освобождении очередных населенных пунктов на юге Украины.