Недавние потери подчеркивают, что российская интегрированная система противовоздушной обороны продолжает бороться с современным высокоточным ударным оружием.

Россия на отдельных участках фронта ослабит свою систему противовоздушной обороны.

В разведывательном обзоре Минобороны Британии уверены, что потеря оккупантами нескольких систем С-400 повлияет на ход войны.

Россия, вероятно, потеряла по меньшей мере четыре пусковые установки ЗРК большой дальности в результате украинских ударов в течение последней недели, отметили британские аналитики. 26 октября 2023 года российские СМИ сообщили, что три российские пусковые установки SA-21 (С-400) были уничтожены в Луганской области.

Видео дня

Украинские источники сообщили о дополнительных потерях российской противовоздушной обороны в Крыму.

Как подчеркнули в МО Британии, Россия уже давно отдает приоритет мощным, высокотехнологичным зенитно-ракетным комплексам большой дальности как ключевому компоненту своей военной стратегии.

Недавние потери подчеркивают, что российская интегрированная система противовоздушной обороны продолжает бороться с современным высокоточным ударным оружием и, вероятнее всего, увеличит и без того значительную нагрузку на оставшиеся системы и операторов.

Существует реальная возможность того, что, заменяя уничтоженные системы в Украине, Россия ослабит свою противовоздушную оборону в других операционных зонах, отметили британские аналитики.

ВСУ уничтожают российские системы С-400

Несколько дней назад в ВСУ официально подтвердили поражение стратегического объекта ПВО россиян на западном побережье Крыма.

Как отмечали СМИ, после ряда успешных украинских ударов по разрекламированным российской пропагандой зенитно-ракетным комплексам С-400 Россия может потерять перспективу экспорта этого оружия за границу.

Вас также могут заинтересовать новости: