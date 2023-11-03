В частности, великая протяженность фронта мешает наступательным операциям, потому что для удержания линии обороны надо привлекать большую часть мобилизованных сил.

Разведка Великобритании назвала факторы, которые мешают Вооруженным силам Украины и российским захватчикам прорвать линии обороны на фронте. Прежде всего, географический масштаб конфликта мешает наступлениям.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. По их данным, обе стороны стараются изо всех сил собрать незадействованные ударные силы, способные осуществить прорыв, поскольку большая часть их мобилизованных войск нужна для удержания линии соприкосновения длиной 1,2 тысячи км.

"В последние недели в операциях наблюдалось продолжение тенденции, установленной с начала войны: при прочих равных условиях, равновесие сухопутных боев, как правило, способствует обороняющимся силам", - говорится в сообщении.

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В частности, как отмечает разведка, на юге продвижение украинских сил остается относительно статичным между двух главных линий хорошо подготовленных оборонительных позиций России. В то же время, вокруг города Авдеевка в Донецкой области полнометражный российский штурм потерпел крах из-за крепкой украинской обороны.

"С высокой вероятностью, главным фактором этого явления стало относительное ограничение возможностей тактической авиации: обе стороны поддерживают надежную противовоздушную оборону, препятствуя боевым истребителям обеспечивать эффективную воздушную поддержку для наступлений", - подчеркивает разведка.

Залужный заявил, что прорыва фронта не будет

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный сообщил, что война в Украине переходит в новую фазу, превращаясь в позиционную на истощение, играющую на руку РФ.

Залужный добавил, что согласно первоначальному замыслу военного командования Украины, ВСУ должны во время прорыва российской обороны продвигаться со скоростью около 30 км в день. Ожидалось, что через четыре месяца наши защитники зайдут во временно оккупированный Крым. Еще в начале наступления ВСУ погрязли в беспрецедентных минных полях на главном направлении наступления.

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