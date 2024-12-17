Со сменой власти в США изменится стратегия Вашингтона по поддержке Украины. Трамп не будет поддерживать Киев дольше, чем это нужно для подписания мира.

Рождественского перемирия в Украине не будет. Но и продолжение войны в течение еще нескольких лет тоже маловероятно, учитывая позицию новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом в авторской статье для T-Online пишет немецкий обозреватель Уве Форкеттер.

"Можно исключить, что Трамп еще три года будет оказывать военную и финансовую поддержку обороне Украины от путинской России. Он сам довольно часто исключал это. Трамп не видит серьезного вреда для американских интересов ни на Донбассе, ни в Крыму", - пишет журналист, напоминая о недавних заявлениях Трампа на эту тему.

Форкеттер отмечает, что Трампу, конечно, не удастся закончить войну в Украине за 24 часа, как он это обещал во время предвыборной борьбы. Но, по мнению обозревателя, с первого дня своего пребывания на посту Трамп сделает "фундаментальный сдвиг" в американской политике в отношении Украины.

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"Военное поражение Путина не является приоритетом для Трампа. По его мнению, восстановление законных границ Украины является понятным желанием, но недостижимым. Он не верит, что на украинско-российской границе удастся защитить свободный Запад. Его большой соперник не в Москве, а в Пекине", - объясняет журналист мировоззрение Трампа.

Анализируя последние заявления Трампа, Форкеттер очерчивает вероятный сценарий, по которому будет действовать новоизбранный президент США. По его мнению, в первую очередь новая администрация попытается добиться режима прекращения огня. Поставки оружия в Украину будут продолжаться, но при условии, что Киев пойдет на мирные переговоры. Путин тоже получит "пряник" - обещание, что Украина в долгосрочной перспективе не станет членом НАТО.

Трамп об Украине: последние новости

Как писал УНИАН, по мнению Трампа, на восстановление разрушенных россиянами украинских городов Донбасса может понадобиться 100 лет. На чем основывается такая оценка, он не объяснил.

Кроме того, недавно Трамп раскритиковал решение Джо Байдена предоставить Украине разрешение на удары американскими ракетами по российской территории. Он не исключил, что может отменить это разрешение после того, как вернется в Белый дом.

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