Ранее такое предложение озвучил венгерский премьер Виктор Орбан.

На днях премьер Венгрии Виктор Орбан озвучил идею "рождественского перемирия" в Украине. Прекращение огня в определенном формате действительно может стать первым шагом к окончанию войны, заявил в интервью CBS News конгрессмен Майкл Уолц, которого Дональд Трампом планирует назначить советником президента по вопросам национальной безопасности.

"Я надеюсь, что весь мир захочет увидеть определенное прекращение бойни, которая происходит на востоке Украины. Это война в стиле Первой мировой войны. Это мясорубка человеческих существ. Президент Трамп был очень обеспокоен бойней, которая продолжается. Мы должны прекратить бои. И, вы знаете, посмотрите, если это какой-то тип прекращения огня как первый шаг... Мы внимательно рассмотрим, что это означает", - заявил Уолц.

Вместе с тем будущий советник Трампа подчеркнул, что до 20 января, когда состоится инаугурация нового президента США, подобные инициативы приходится согласовывать с администрацией Джо Байдена.

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"Рождественское перемирие" от Орбана

Как писал УНИАН, на днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично заявил, что он предложил Украине установить на Рождество режим прекращения огня и провести масштабный обмен военнопленными, но президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин опроверг слова Орбана. По его словам, венгерская сторона "ничего не обсуждала" с Киевом относительно возможного перемирия. Кроме того, по его словам, Украина не уполномочивала Венгрию "ни на что", в частности на ведение подобных переговоров.

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