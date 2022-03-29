В настоящее время враг отводит войска на перегруппировку.

Россия продолжает накапливать войска под украинской границей.

Об этом в эфире 24 канала заявил представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

"О ее состоянии и боеспособности трудно что-то сказать. Но количество техники огромное - больше, чем было по состоянию на 24 февраля", – сказал Макарук.

Россия уже признала нехватку летного состава и самолетов, добавил он.

"28 марта турецкая разведка сообщила, что 4 самолета СУ-30, которые были в подчинении Армении, вместе с экипажем были переданы российской стороне. Если информация правдива, то это может говорить о том, что Армения вступила в войну против Украины. Аналогичная ситуация и в Беларуси", - пояснил эксперт.

Пока враг отводит войска на перегруппировку: "Это делают, если было потеряно около 70% состава, техники или дивизии".

Перед началом вторжения Россия сосредоточила у украинских границ, в том числе и на территории Беларуси, около 200 тысяч войск. По разведданным, в течение полномасштабной войны РФ ввела 100% боевого состава.

Из-за больших потерь и провала в захвате Киева россияне сосредоточились на оккупации восточных регионов, включая попытки окружить ВСУ, и бомбардировках украинских городов.

Вооруженные силы Украины уже уничтожили более 16 тысяч военных РФ за месяц активных боевых действий.

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