Эксперт считает, что потери Украины в этой войне могут возрасти.

Россия будет уничтожать всю инфраструктуру на территории Украины и фактически это будет войной на истощение.

Об этом в интервью НВ заявил азербайджанский военный эксперт Агил Рустамзаде.

"Россия начала войну на истощение, она будет уничтожать инфраструктуру по всей территории Украины, и Украине надо готовиться к тяжелым ожесточенным боям на юго-востоке и востоке страны", - отметил военный эксперт.

Рустамзаде также отметил, что потери Украины в этой войне могут возрасти.

"Теперь вы (Украина – ред.) будете наступающей стороной, а она всегда теряет больше, чем обороняющаяся, ну и нужно учитывать нюанс, что пока украинской армии все еще не хватает оружия. Вас ждут непростые дни, но важно помнить, что это не только война железа, но, главным образом, война человеческого духа", - отметил эксперт.

Военный эксперт также добавил, что украинская армия мотивирована в отличие от оккупантов.

"Вы на своей земле, вы мотивированны защищаться, российская армия демотивирована и воевать особенно не хочет. Я верю, что в конечном счете победа будет за вами", - заявил эксперт.

Комментируя возможность того, что Россия начнет перебрасывать в Украину свой контингент, размещенный на Кавказе, экспертотметил: "В Нагорном Карабахе российский "миротворческий" контингент - в кавычках "миротворческий" - продолжает нести свою службу. Из его личного состава на территорию России переброска не наблюдалась. Однако в Армении есть 102-я российская база и, по некоторым сведениям, около 2−3 тыс. человек были выведены с территории этой базы на территорию России. Что касается действий Азербайджана в Нагорном Карабахе, то там сейчас находится около 3−5 тыс. вооруженных сепаратистов".

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