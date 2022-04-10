Верещук отмечает, что общество нужно настраивать на мужество, стойкость и выносливость.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала украинских лидеров общественного мнения и политиков "не устраивать истерик в соцсетях".

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Обращаясь к украинским лидерам общественного мнения, особенно к политикам, Верещук отметила, что внутриполитической дискуссии в стране сейчас нет, ведь "нация едина, мы на войне".

С россиянами, добавила чиновник, "у нас политических и нравственных дискуссий нет - мы с ними воюем, мы с ними не спорим, они - наш враг, мы их убиваем".

"Возможно, эта война будет длиннее и тяжелее, чем мы бы хотели. Поэтому вы должны настраивать общество на мужество, стойкость и выносливость. К сожалению, некоторые из вас, случайно или из-за стремления к хайпу, сеют истерику и другие непродуктивные/вредные эмоции. Прошу вас ответственно относиться к своему общественному влиянию в военное время. Поэтому давайте без истерик в соцсетях. Нам нужно спокойствие, мужество, стойкость и выносливость. Так победим!",- подчеркнула Верещук.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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