Гуманитарные штабы работают на территории уже более 500 деоккупированных населенных пунктов.

В Украине по состоянию на сегодня, 22 апреля, разминировано 184 населенных пункта и это неплохой темп.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении.

Он отметил, что продолжается возвращение нормальной жизни на территориях, которые освобождены от оккупантов.

"Если на начало этой недели разминирование произошло в 70 населенных пунктах, то по состоянию на сегодня разминировано 184 населенных пункта. Конечно, нужно сделать еще очень много. Но темп, я считаю, неплохой", - сказал президент Украины.

По его словам, гуманитарные штабы работают на территории уже более 500 деоккупированных населенных пунктов, и ежесуточно добавляются почти по 100 населенных пунктов, куда мы возвращаем медицинские и образовательные услуги, работу органов социальной защиты, финансовые учреждения.

"Довольно быстрыми темпами восстанавливаем транспортное сообщение. Плюс 96 населенных пунктов за сутки, куда вернули автомобильное сообщение. Плюс 183 населенных пункта, куда вернули работу АЗС. Плюс 90 населенных пунктов, куда вернули электричество. Возвращаем водоснабжение, обеспечение газом, обеспечение связью", - сказал Зеленский.

По его словам, возвращение Украины в города и общины означает "в полном смысле этих слов возвращение жизни". "Верю, что такое возвращение состоится и на юге нашего государства, и на востоке Украины. Во всех районах, куда под флагом России занесли деградацию, разрушения и смерть", - добавил он.

При этом Зеленский подчеркнул, что это зависит от того, насколько едины мы все будем в противодействии российскому вторжению. "Еще раз подчеркиваю: при любой возможности каждый и каждая должны противостоять оккупации. Игнорируйте оккупантов. Не сотрудничайте с ними. Не помогайте им. Обезвреживайте коллаборантов", - отметил президент Украины.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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