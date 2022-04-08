Как отметил Михаил Подоляк, руководство РФ видит, что российские войска терпят в Украине поражение.

Любое временное перемирие с Москвой – это отложенная война в будущем.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Любое временное перемирие с Москвой – это отложенная война в будущем, через 2-5 лет. Это "Минск-3", например. Россия – это страна, которая продает только экспансию, только войну с соседями, поэтому всегда есть большой риск. Нам это не нужно, нам необходимы гарантии. О гуманитарном прекращении огня говорим постоянно, но Россия постоянно мешает это сделать. То, что мы видели в Буче, является стилем России в ведении войны. Они воюют только с гражданским населением. Они не умеют воевать с войсками", - сказал он.

Также, как отметил Подоляк, руководство РФ видит, что российские войска терпят поражение.

"Последние две недели российские "топы" постоянно делают какие-то заявления, из которых видно, что они очень нервничают и не понимают, что происходит. Господин Песков вчера показал своим высказыванием, что не понимает, как все это закончится для них, с точки зрения, что они потеряют гораздо больше, чем потеряли бы, если бы закончили это все неделю назад", - отметил он.

По словам Подоляка, у Украины есть план, которого она придерживается.

"Россия это видит. Видит, что на фронтах у них нет преимущества. Они рассчитывают, что битва за Донбасс существенно улучшит их позиции…", - сказал он.

Война против Украины: