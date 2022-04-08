США одобрили передачу Украине тысяч комплексов Stinger и Javelin, сотен беспилотников-камикадзе Switchblade для защиты в войне против РФ.
Об этом говорится в сообщении Минобороны США.
Сообщение о вооружении появилось после того, как США утвердили еще $100 млн на поддержку для Украины.
В Пентагоне обнародовали список вооружения, которое как уже прибыло в Украину, так и то, которое еще будет поставлено.
В список оружия для Украины входят:
- Более 1400 зенитных комплексов Stinger
- Более 5000 противотанковых систем Javelin
- Более 7000 других противотанковых систем
- Сотни тактических беспилотных летательных аппаратов SwitchBlade
- Четыре радара слежения за противоартиллерийскими и беспилотными авиационными комплексами
- Четыре противоминометные радиолокационные системы
- Бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины
- Более 50 млн патронов
- 45 тыс. комплектов бронежилетов и касок
- Ракетные системы с лазерной наводкой
- Беспилотные воздушные системы Puma
- Приборы ночного видения, тепловизионные системы и системы связи, оптика
- Коммерческие услуги спутниковой съемки.
Как отмечает CNN, таким образом общая помощь США Украине составила примерно $1,7 млрд с начала российского вторжения. Эта сумма включает и $300 млн, одобренных в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой новое оружие будет закуплено у оборонных подрядчиков для отправки в Украину.
Как сообщал УНИАН, 7 апреля сенат США единогласно принял законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену по упрощенной процедуре присылать оружие и другую оборонную помощь Украине. В частности, сенаторы поддержали закон о ленд-лиз, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от оккупантов только при наличии необходимого оружия, а не при условии привлечения иностранных военных.