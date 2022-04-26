Во время чеченской войны оккупанты били по гражданскому населению на полное уничтожение точно так же, как сейчас делают в Украине.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины четко просматривается сходство тактики ведения боя, которую оккупант использовал 20 лет назад в Чечне с тактикой, которая используется врагом в Украине.

Об этом в интервью УНИАН заявил сын экс-президента Ичкерии Анзор Масхадов, отметив при этом, что россияне проявляют нечеловеческую жестокость из-за собственного бессилия.

"Все эти разрушения россияне делают из-за своего бессилия. Когда мы их хорошо атаковали, и они несли потери, оккупанты начинали срываться на мирном населении. Когда брали Грозный, сначала пошла пехота, внутренние войска и ОМОН… Но в какой-то момент они бомбили уже всех, без разбора. Хотя там жили не только чеченцы, но и русские, украинцы, армяне, евреи", - рассказал Масхадов.

По словам Масхадова, Чечня прошла через все то, через что сейчас проходит Украина.

"У нас было даже еще хуже. Мы тогда воевали без какой-либо поддержки, можно сказать, с одними автоматами и РПГ. По самолетам стрелять было нечем. Так Россия смогла оккупировать нашу землю. А с началом оккупации россияне показали свое "лицо" - варварское и бесчеловечное, кто они на самом деле. Они истязали мирное население. Происходило тоже самое, что произошло и в Буче, и в других населенных пунктах Украины", - рассказал Масхадов.

По его словам, во время чеченской войны оккупанты били по гражданскому населению на полное уничтожение точно так же, как сейчас делают в Украине.

"Как в кино, когда фашисты идут - стреляют, поджигают… Такая же картина — только русские. Идут и стреляют из "Шмелей" по домам. Если кого-то услышали, закидывают гранаты, а там, в домах, мирные жители! Действуют, как настоящие фашисты", - отметил Масхадов.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

По состоянию на 24 апреля 2022 года убытки Украины от российской агрессии составляли около 1 трлн долларов.

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