С целью ассимиляции и обучения в российских школах украинских детей будут заставлять изучать язык агрессора.

В России планируют стереть память об Украине у украинских детей, которые были депортированы из Донецкой и Луганской областей на территорию РФ.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Рашистские "освободители" продолжают совершать геноцид украинских детей", - подчеркнула Денисова.

Омбудсмен отмечает, что из информационных источников страны-агрессора стало известно, что в Совете Федерации России предлагают ввести системную работу по обучению русскому языку маленьких украинцев, которые были вывезены из Донецкой и Луганской областей на территорию РФ.

"Детей, которые разговаривают и понимают украинский язык, будут заставлять изучать язык агрессора для ассимиляции и обучения в российских школах. По данным российских СМИ, уже вывезено в РФ более 150 тысяч украинских детей. Власти страны-оккупанта планируют уничтожить сущность и язык маленьких украинцев, стереть их память и все связи с Украиной", - заявила Денисова.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

13 апреля 2022 года президент США Джо Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом.

14 апреля 2022 года премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что считает правильным называть действия России в Украине геноцидом.

14 апреля 2022 появилась информация о том, что президент Колумбии Иван Дуке назвал войну РФ против Украины геноцидом.

14 апреля 2022 года в МИД Украины заявили о том, что похищенных из Украины детей могут незаконно усыновить россияне.

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